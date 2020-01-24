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新盤今售不足10伙 匯璽III四房招標3743萬沽

文章日期：2020年11月20日 19:55

綜合市場資訊，今日截至晚上8時，新盤市場成交不足10宗，當中新地（0016）旗下已屆現樓的南昌站匯璽III，昨日以折實平均2.8萬元推出217伙餘貨後，今透過招標以3743萬元售出7座16樓A室，屬實用1515方呎4房連書房間隔、實呎24706元；匯璽III本月迄今累沽5伙，套現近1.9億元。
 

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