本港受新一波新冠疫情威脅之下，二手睇樓市況亦受影響。中原地產表示，十大屋苑本周末(即明天和星期日)錄得523組預約睇樓客人，較上周微跌2.2%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日疫情反覆，部份市民減少外出活動，睇樓量回落，加上本星期多個全新盤開價或部署應市，分薄二手市場客源，大圍站柏傲莊II本周末再展開新一輪銷售，大批購買力續被凍結。

市區方面，鰂魚涌太古城11月暫錄得36宗成交，平均實呎19437元，太古城本周預約睇樓量錄得30組，與上周相若；至於九龍，油塘蔚藍東岸以起動價推出首批單位，即時搶去市場焦點，藍田麗港城本周末睇樓量錄60組預約，按周跌14.3%，屋苑本月至今暫錄14宗成交，平均實呎14100元。

至於新界，沙田第一城本月暫錄約28宗成交，平均實呎約17314元，部份買家或暫緩睇樓活動，本週末屋苑睇樓量錄約35組，較上周無升跌。

另一方面，美聯物業統計，本周末(明天和星期日)，15個指標屋苑預約睇樓量共錄約522組，較上周末同期約504組上升約3.6%，連續第5個週末錄得增幅。美聯住宅部行政總裁布少明表示，多個新盤開展新一輪銷售攻勢，刺激入市氣氛，雖然近日疫情反覆，政府或再度收緊防疫措施，但仍無損市民置業信心，資金湧「磚頭」。