近日新盤成交市況暢旺之際，具體反映10月26日至11月1日市況的中原城市領先指數CCL，其中四大整體指數齊升，近5周即逾一個月來出現3次，樓價明顯擺脫低位，兼走勢反覆微升，升勢由大型屋苑及中小型單位帶動。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL最新報177.57點，按周升0.50%；至於反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報181.33點，按周升0.50%，CCL Mass近5周於180點至182點爭持，早前5周則於179點至181點之間爭持。指數成功擺脫179點水平，顯示大型屋苑樓價有反覆向上的跡象，但過程緩慢。

另一方面，CCL(中小型單位)報178.67點，按周升0.53%；CCL(大型單位)報171.79點，按周升0.32%。

最近5周計，CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣4升1跌，累升1.15%，升幅一致。與此同時，近5周CCL、CCL(大型單位)亦錄得3升2跌，走勢持續1周升1周跌，但豪宅樓價近5周僅升0.14%，拖累CCL升幅只有0.99%。

四大分區方面，新界西CCL Mass報167.63點，按周升1.63%；新界東CCL Mass報189.30點，按周升0.26%；港島CCL Mass報186.29點，按周升1.55%；不過，九龍CCL Mass報175.47點，按周跌0.97%。三區指數3升1跌，近5周出現3次。

黃良昇表示，近5周計，四區樓價明顯反覆向上，新界兩區及九龍樓價近5周同樣4升1跌，升幅以新界西最顯著，5周累升2.61%。