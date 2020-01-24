元朗指標屋苑YOHO Midtown，11月至今暫錄約5宗二手成交，平均實呎15,688元。利嘉閣助理分區董事黃永全表示，屋苑新錄9座中層F室易手，單位實用面積534方呎、屬兩房間隔，望池景，原業主最初叫價850萬元放售，經議價後減價50萬元或約6%，終以800萬元易手，折合實呎14,981元。原業主於2010年2月，以382.7萬元一手購入單位，持貨10年，現帳面獲利約417.3萬元，物業升值約1.1倍。