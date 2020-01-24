內房五礦（0230）攻港首個住宅項目、位處油塘崇信街的蔚藍東岸今日公布首張價單，涉及138伙，扣除最高20%直減折扣優惠後，整批折實平均實呎17688元，比九建（0034）2018年底推岀的同區海傲灣首批平均19913元低11%，與同區宏安地產（1243）曦臺去年初推出的首批折實均價17578元相若。

蔚藍東岸首推折實入場費489.53萬元，折實實呎15964元起，發展商形容售價為「開心震撼價」，較同區現樓項目售價平約三成，項目即日開始收票、最快下周推售。

五礦地產香港總部營運總監羅耀榮表示，今次推岀的138伙，實用面積介乎271到798方呎，涵蓋開放式到三房，包括14個開放式、56個一房、55個兩房及13個三房。五礦地產營銷及市務總監方俊表示，若對比同區現樓項目現時售價，蔚藍東岸首批均價較其平三成。

就價單所見，首批單位最平售價為3座5樓J室，實用271方呎，開放式間隔，定價611.92萬元，折實489.53萬元，折實實呎18064元。至於呎價最平為5座5樓G室兩房户，實用450方呎，定價897.98萬元，折實718.38萬元，折實實呎15964元。

記者:林尚民