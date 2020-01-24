九龍新盤戰升溫，恒地（0012）鄰近港鐵佐敦站的德成街新盤本木昨日開價後，新地（0016）旗下南昌站匯璽III，剛公布217伙餘貨的價錢，加入新盤戰。

新地副董事總經理雷霆表示，匯璽III早前入伙後，買家對項目素質及會所設施配套均十分滿意，為滿足市場需求，公布價單第5號推出217伙應市，提供最高20%直減折扣，折實平均呎價28,090元，即日開始接受購樓意向登記，有機會於下周末開售。

相對匯璽III去年9月首推235伙，折實平均21722元，是次推出單位平均折實呎價高出逾兩成，相信主要是單位樓層和景觀因素，以及本港社會氛圍較去年平靜的反映。

新地代理總經理陳漢麟補充，匯璽III 是次推出單位，為高座開放式至三房全數單位共217伙，實用面積介乎279至1,047方呎。

價單第5號提供3種付款方法，包括90日付款計劃、180日付款計劃及360日付款計劃，當中90日付款計劃最高可享20%折扣，另有匯壐Fans 2020折扣優惠。項目入場單位是第6座6樓C室，屬開放式間隔，折實價680.96萬元，折實售價最貴一伙為3344.4萬元。

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