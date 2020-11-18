投資者積極在工商舖市場「撈筍盤」，土地註冊處資料顯示，葵涌金威工業大廈2期地下E及F廠房，較早前以2988萬元易手，以面積9952方呎計，折合呎價僅3002元；新買家為廣豐企業有限公司（EVERFAME ENTERPRISES LIMITED），其註冊董事為鄧耀邦，即「舖王」鄧成波四公子。

原業主為漢寶控股有限公司（HON PO HOLDINGS LIMITED），該集團在2015年8月以2000萬元購入，持貨約5年，帳面獲利988萬元離場，物業期內升值約49%。