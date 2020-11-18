被形容為是長沙灣上車樂園的美居中心，新錄得2座中層F室易手，實用面積306方呎2房戶，原業主11月初放售叫價520萬元，新近以458萬元易手，實呎14967元；雷指出，新買家為首置人士，為屋苑今年首見呎價跌穿1.5萬元關口，亦為屋苑今年新低呎價紀錄。不過，原業主早於1985年以27.9萬元購入單位，持貨35年，帳面賺逾430萬元，單位期內升值15倍。