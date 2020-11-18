Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
#新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
長沙灣美居中心兩房呎價跌穿1.5萬 今年低位
文章日期：2020年11月18日 14:21
Share
prev
next
被形容為是長沙灣上車樂園的美居中心，新錄得2座中層F室易手，實用面積306方呎2房戶，原業主11月初放售叫價520萬元，新近以458萬元易手，實呎14967元；雷指出，新買家為首置人士，為屋苑今年首見呎價跌穿1.5萬元關口，亦為屋苑今年新低呎價紀錄。不過，原業主早於1985年以27.9萬元購入單位，持貨35年，帳面賺逾430萬元，單位期內升值15倍。
相關新聞
【多相】五礦油塘新盤蔚藍東岸 示位首曝光
蔚藍東岸今上載樓書 明開價料首推138伙
蔚藍東岸上樓書 最細實用237方呎起
柏蔚山樓王未完成交易先收租 今年2月呎價5萬破頂購入 4年成交期料收租384萬
業界籲買家留意「抬錢」上會風險
新iBond首日升不足3% 歷來最差 分析：發行量較以往多 拖累表現
本木蔚藍東岸本周開價 掀九龍新盤戰
中旅社紅磡物流中心批建26層高酒店
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款