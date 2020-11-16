星之谷：未來銀行進一步調減按息
文章日期：2020年11月16日 21:17
市場消息指中銀下調400萬至1000萬元按揭貸款額之利率至Hibor加1.3厘水平，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝稱，相信是臨近年結，銀行需要以更優惠利率「跑數」，加上目前Hibor創歷史低位，銀行按揭業務的邊際利潤改善，有空間下調H按息差。他續指，按證公司早前下調定息按揭息率，成為傳統銀行H按的競爭對手，銀行存在減息壓力，估計未來銀行會進一步減按息和加回贈，按息或可重現去年H加1.23厘的低水平。
中原按揭王美鳳：港銀行水浸 料減息搶客
中原按揭董事總經理王美鳳則表示，環球寬鬆貨幣政策下，資金持續流入本港尋找投資機會，最近銀行體系結餘已增至逾4,500億元創下歷史新高，銀行結餘重返高度充裕水平，與樓按相關的1個月拆息於11月16日跌至0.11厘的近10年新低水平，較10月高達0.46厘大幅回落。在銀行結餘創新高、資金回復充裕、加上銀行開始部署明年按揭目標貸款額下，銀行樓按取態漸轉積極，新批按息掉頭回落，市場上按息由今年曾上調至H加1.5厘調整低至H加1.35厘，並有銀行進一步將按息下調低至H加1.3厘以增加競爭力，換言之，拆息下跌加上銀行減按息，令實際按息由9月份高達2厘降至現時低至1.41厘的近10年新低。王美鳳又預料，會有銀行跟隨下調按息以平衡競爭力，以免流失按揭客戶。
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