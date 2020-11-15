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新盤今暫售約45伙 朗城滙三房呎售1.74萬
文章日期：2020年11月15日 19:35
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綜合市場資訊，截至晚上7時30分，新盤市場今日整體成交估計約45宗，其中華懋已屆現樓的元朗朗城滙沽出1伙，為實用749方呎2座26樓H室，成交價1307.42萬元、實呎17456元。
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