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新盤今暫售約45伙 朗城滙三房呎售1.74萬

文章日期：2020年11月15日 19:35

綜合市場資訊，截至晚上7時30分，新盤市場今日整體成交估計約45宗，其中華懋已屆現樓的元朗朗城滙沽出1伙，為實用749方呎2座26樓H室，成交價1307.42萬元、實呎17456元。

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