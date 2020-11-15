新地代理執行董事馮秀炎表示，apm推出《聖誕Bear in Love 熊樂園》節日裝飾、聖誕市集、數碼互動遊戲、並加強消費優惠獎賞，包括逾100萬元冬日消費獎賞，即場送手機鑽飾等潮流禮品、美容產品低至5折、雙倍消費回贈、還有「新地購物一站通」網上購物平台 (www.happybuymall.com)，提供潮流產品低至一折、商戶禮券5折發售等優惠。她續指，apm聖誕推廣費與去年相若，但今年策略作出應變，7成資源集中消費優惠、線上線下互動及加強租戶聯乘推廣，較以往增加50%以上，推廣宣傳亦較往年早兩星期前展開。

另apm策動全港首個韓國人氣歌手元虎WONHO 線上粉絲見面會為聖誕連串大型推廣活動打響頭炮。