apm《聖誕Bear in Love 熊樂園》料成打卡熱點
文章日期：2020年11月15日 18:34
距離聖誕節還有一個多月時間，新地（0016）旗下觀塘旗艦商場apm，特別帶來最「熊」節日裝置，打造3,000方呎的《Bear in Love 熊樂園》聖誕裝飾，有近百隻不同造型的毛絨聖誕潮熊，帶領大家一起遊歷5大聖誕熊萌主題區，包括<百變聖誕熊夢工場>、 <飄雪泡泡聖誕樹>、<機動熊空中漫遊>、<聖誕飾物快閃店>及<熊萌幸運盒子提取機>，料將成為打卡熱點。
新地代理執行董事馮秀炎表示，apm推出《聖誕Bear in Love 熊樂園》節日裝飾、聖誕市集、數碼互動遊戲、並加強消費優惠獎賞，包括逾100萬元冬日消費獎賞，即場送手機鑽飾等潮流禮品、美容產品低至5折、雙倍消費回贈、還有「新地購物一站通」網上購物平台 (www.happybuymall.com)，提供潮流產品低至一折、商戶禮券5折發售等優惠。她續指，apm聖誕推廣費與去年相若，但今年策略作出應變，7成資源集中消費優惠、線上線下互動及加強租戶聯乘推廣，較以往增加50%以上，推廣宣傳亦較往年早兩星期前展開。
另apm策動全港首個韓國人氣歌手元虎WONHO 線上粉絲見面會為聖誕連串大型推廣活動打響頭炮。
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