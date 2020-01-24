近日新盤成為市場焦點，部分出貨決心較強的業主願意大幅劈價出售物業。利嘉閣分行經理黃金欽透表示，將軍澳日出康城3期緻藍天新近錄一宗減價成交，為2座低層右翼A室，實用807方呎，3房連套房及工人套房間隔，原業主今年8月起以1200萬元放售，放盤3個月，終以1000萬元易手，累積減幅200萬元或17%，實呎12,392元。

原業主2015年4月以731.7萬元一手購入物業，持貨逾5年，現轉手帳面獲利約268.3萬元，物業升值37%。黃補充，緻藍天本月至今暫錄得4宗成交，平均實呎13,952元。