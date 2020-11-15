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「龍牀盤」菁雋本月暫錄6租務成交 開放戶呎租48元

文章日期：2020年11月15日 14:33

納米樓續租賃成交，屯門被形容為「龍牀盤」的菁雋，11月至今暫錄6宗租務成交。中原分行經理陳家富表示，菁雋新錄一宗中層03室開放式戶租務成交，實用面積162方呎，業主月租原叫價8000元，議價後微減200元，以7800元租出，實呎租金約48元，租客為一名中年男士，認為屋苑租金便宜，睇樓後即拍板承租。按業主去年9月購入價288.9萬元計，享租金回報率3.2厘。
 

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