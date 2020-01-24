反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，自上周錄得四大整體指數齊升後，本周回軟，出現齊跌，是一個月來再次出現。與此同時，四大分區指數錄得3跌1升的走勢，只有九龍CCL Mass於本周仍出現升幅，最新報177.18點，為9周新高。

中原城市領先指數CCL最新報176.69點，按周跌0.54%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.42點，按周跌0.68%；CCL(中小型單位)報177.73點，按周跌0.62%；CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升3周後回軟。至於CCL(大型單位)報171.24點，按周跌0.09%。豪宅樓價波幅擴大，指數於170點到175點之間反覆，近5周持續一周升一周跌。

上述數據主要反映10月下旬樓市狀況。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，樓價單周回軟，主要受到大企業裁員及東涌商業地皮流標的不利消息影響，令升勢短暫受阻。值得留意是，自中秋節長假後樓價明顯擺脫低位向升，4周計CCL累升0.49%，CCL Mass累升0.65%，CCL(中小型單位)累升0.61%。他預料，市場利好利淡消息交錯，預期樓價走勢反覆向上。

四大分區指數方面，新界區及港島區本周同告回落。其中，新界東CCL_Mass報188.81點，按周跌2.20%，連升4周後回軟；新界西CCL Mass報164.93點，按周跌0.94%，連升3周後回軟；港島CCL Mass報183.44點，按周跌1.39%，連跌2周共1.47%。不過，九龍CCL_Mass報177.18點，創9周新高，按周升0.83%，連升4周共2.67%。

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