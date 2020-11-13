長實（1113）早前就古洞2幅土地向城規會申請放寬地積比率，兩地皮共建7座住宅大廈、提供1,136伙。發展商早前就申請向城規會提交技術評估報告，包括交通影響評估、排污影響評估、空氣流通評估等，同時亦提交項目電腦構想圖。

鄰近雙魚河 擬建7幢住宅

從電腦構想圖顯示，項目戶戶以落地玻璃窗設計，並配備露台及工作平台，部分單位露台以弧形設計，別具特色。項目內設園林綠化，將物業融入附近自然環境。

資料顯示，上述項目位於上水古洞丈量約份第95約的多個地段（簡稱地盤26A及23A），鄰近雙魚河，其中地盤26A佔地約13.8萬方呎，屬「住宅（乙類）」用地，地積比率3.5倍，長實申請放寬地積比兩成至4.2倍，計劃興建5幢23至26層高（包括1層地庫）的住宅大廈，提供832個住宅單位，另1幢2層高會所，總樓面約58.12萬方呎。

另地盤23A佔地5.35萬方呎，亦是「住宅（乙類）」用地，長實同樣申請放寬地積比率兩成至4.2倍，擬建2幢26至27層（包括2層地庫）的住宅大廈，提供304伙，此地盤亦設1幢2層高會所，總樓面22.48萬方呎。兩地盤共涉80.6萬方呎樓面，共1,136伙。