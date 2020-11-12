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將軍澳四特色戶淪銀主貨 帝景灣叫價低購入價12%

文章日期：2020年11月12日 21:55
將軍澳四特色戶淪銀主貨 帝景灣叫價低購入價12%

將軍澳南一帶近年有多個新晉屋苑，均受買家追捧，但近日區內卻連環錄得4個特色單位相繼淪為銀主盤，情況罕見，四伙合共叫價近1.6億元。

四個銀主盤中，包括由同一組業主持有的帝景灣3座頂層A、B室，A室實用1,375方呎連1124方呎天台，連租約6.6萬元，放售價3240萬元，實呎23564元，業主2016年以3,667.95萬元購入，最新放售價較4年前低約428萬元或12%，而同層B室，實用1,316方呎，連952方呎天台，連6.8萬元租約叫價3150萬元，實呎23936元，業主2016年以3,394.4萬元，現放售價較購入價低244.4萬元或7%。

另外，四伙中叫價最貴為天晉3座複式單位，實用1,963方呎，連平台及661方呎天台，連雙車位以6,255萬元放售，實呎31,864元，業主在2011年以5,120萬元購入單位，現放售價較購入價高1135萬元或22%；而海天晉3座頂層單位，實用1,115方呎，連1060方呎天台，叫價3150萬元，實呎28251元，業主於2016年以2,834.5萬元購入，現放售價比當年購入價高11%。

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