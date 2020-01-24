保利表示，大部分洋房採用5房5套設計，實用面積4 153至5246方呎；其中15號屋採7房7套設計， 實用面積9 158 方呎；各幢洋房均設地下前後花園，並內設私人升降機，大部份洋房設有天台泳池並配備藍牙水底音響設備。此外，每套洋房配備至少兩個車位。

至於另外19 間「庭園居室」，為開放式或1房設計，實用面積470至650方呎。保利表示，「庭園居室 」與洋房分隔，私隱度十足，戶主可按個人喜好及創意，將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，瑧譽每幢洋房均享遼闊海景，由於項目往來大灣區及國內其他城市均方便快捷，料可獲中港商人歡迎，目前已接受客人預約參觀現樓。她續指，計劃短期內以招標形式先推售項目部份的聯排洋房及居室。

瑧譽較早前已獲批入伙紙，預料明年六月獲批滿意紙。