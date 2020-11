正當香港小輪(0050)、帝國集團積極推售屯門青山公路帝御.星濤積極推售之際,同區永泰(0369)OMA OMA及OMA by the Sea今日連錄三宗成交,套現逾2,400萬元,其中OMA OMA錄2宗特色戶成交,其中第2A座20樓E室,實用316方呎一房戶,連309方呎天台,成交價536萬元,實呎16962元;2B座地下A單位,為地下連花園特色單位,實用688方呎連487方呎花園,兩房間隔,則以1048.8萬元售出,實呎15244元。此外,OMA by the Sea 1座12樓B2單位,實用619平方呎,屬三房連化妝室間隔,成交價889.6萬元,實呎14372元。

