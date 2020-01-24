太古地產（1972）早前推出鰂魚涌太古城車位招標，並於上周截標。太古地產表示，招標獲得超額認購，無論標書數量還是價格均非常理想，並指有業主希望購買不同層數的車位，以及容許業主購置多於一個車位等，集團指經考慮後，決定以價單形式拆售第6期全部227個私家車車位，車位單價介乎190萬至270萬元；雙連車位介乎340萬至440萬元。

低早前招標指引價最多逾四成

若與早前車位招標時的指引價300萬元計，是次車位售價較指引價低30萬至110萬元，即10%至37%不等。太古地產強調，車位指引價300萬元僅供參考，對賣方及投標者並無約束力。有關車位推售將分A、B及C組進行，A組買家是曾遞交招標文件的第6期業主，可於11月17日(下周二)選購，只可選購1個車位；B組買家有意選購2個或不多於3個車位（連同在A組購入的車位），可享有2%折扣優惠。另C組買家則是有意購買1個車位、但在招標期間並沒有遞交標書的業主。B及C組買家可於11月11日至11月26日登記認購意向，而有關銷售將於11月28日及29日進行。

下周二起開始選購

此外，太古地產亦表示，現集中推售私家車車位，是次出售不包括電單車車位。若在今年11月30日及其後，太古城第6期仍有可出售車位，將以先到先得形式向太古城業主推售，並對是次銷售有信心。

其他報道

卓爾居2房業主賠訂重售 10日賣貴35萬

佳兆業深水埗弦雅擬下月推 涉95伙

帝御．星濤第三輪銷售暫收3530票 超額逾27倍

謝安琪497萬沽大埔中心2房 6年賺四成

新地等Downtown 38商場3億沽

IWG承接WeWork棄租港威大廈約5萬呎樓面

租客1460萬購海怡3房戶 27年升3倍