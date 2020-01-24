美國共享工作空間營運商WeWork放棄租本港多個據點後，其中位於銅鑼灣希慎廣場的據點早前獲IWG以月租近300萬元、呎租約90元承接後，IWG新近再承接多一個據點，位於尖沙嘴港威大廈5樓永明金融大樓部分樓面，涉約5萬方呎。

IWG指，尖沙嘴港威大廈以Signature by Regus作營運，佔地逾5萬方呎，並於下月1 日正式營運。

IWG香港區經理 Paul MacAndrew 表示，正當行業部分營運者縮減香港業務規模之際，集團則積極擴充，而選址尖沙嘴海港城，因該區匯聚各行各業的企業，包括銀行金融、零售、通訊及科技。集團旗下品牌在120個國家及地區、1,100多個城市擁有3,400多個據點。

他續指，疫情下不少企業面對經濟挑戰，不少企業重新審視策略，轉向考慮租用靈活辦公空間，因此本港近月對靈活辦公空間的需求亦創新高。

資料顯示，WeWork去年12月起以月租900萬元租用的港威大廈5座永明金融大樓26樓至31樓共6層樓面，涉15萬方呎樓，呎租約60元。據悉，WeWork在今年首季已完成裝修，惟因縮減業務而棄租物業，業主隨後於今年中將物業重新放租。

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