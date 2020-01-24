Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
活在灣區
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
創科新經濟
環球連線
即時地產新聞
Grand YOHO今日推售13伙 1小時內沽清
文章日期：2020年11月10日 18:47
Share
prev
next
新盤餘貨銷情提速，新地
（0016）
旗下元朗Grand YOHO第2期，今日下午5時起推售13個單位，包括2個早前遭買家撻大訂單位。市場消息指，該13個單位在不足1小時內，已全數沽清。
相關新聞
柏景臺三房賣3580萬 創屋苑同類新高
嘉湖三房640萬沽 創同類近1年新高
名日‧九肚山暫累售5座洋房 呎價最高3.2萬
嘉峯匯加推103伙 折實均呎撲2.5萬
恒指升285點 成交急增但北水轉流出 科指見史上最大跌幅
德祥等南丫島「海岸保護區」地申建住宅
上月BSD成交升逾1倍 住宅DSD亦升近5成
建業地產分拆物業項目管理CCMC上市
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款