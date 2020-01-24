即時地產新聞

Grand YOHO今日推售13伙 1小時內沽清

文章日期：2020年11月10日 18:47

新盤餘貨銷情提速，新地（0016）旗下元朗Grand YOHO第2期，今日下午5時起推售13個單位，包括2個早前遭買家撻大訂單位。市場消息指，該13個單位在不足1小時內，已全數沽清。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款