另一方面，上月份涉及DSD成交有1599宗，按月減少13.6%，但若單計涉及住宅部份則有282宗，按月增加46%；涉稅項金額方面，上月整體DSD稅款有10.037億元，按月減少25.3%，其中涉及住宅部份有7.034億元，按月少27%。

此外，上月涉及額外印花稅SSD成交有24宗，比9月的34宗少10宗或29.4%，相關稅款有820萬元，按月少54.7%，金額跌至2014年7月、即逾6年半以來最少。

若總計三大辣稅，上月共涉1711宗，按月少11.2%，金額則約14.24億元，按月跌29.4%。