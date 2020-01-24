上月BSD成交升逾1倍 住宅DSD亦升近5成
文章日期：2020年11月10日 17:23
近期新冠疫情持續紓緩，一、二手樓市交投亦見復甦，投資者亦重現市場，連帶上月買家印花稅(BSD)、以及涉住宅部份的雙倍印花稅(DSD)宗數均有所上升。稅務局最新資料顯示，10月涉及BSD成交共有88宗，對比9月份錄得的42宗按月上升近1.1倍，惟9月因有美國領事館售出港島南區壽臣山屋地予恒隆地產（0101），令該月辣稅金額大幅上升，故涉及BSD稅款雖然由9月的6.57億元，按月下跌2.4億元或37%、至10月份的4.126億元，但仍較8月份的2.324億元多77%。
另一方面，上月份涉及DSD成交有1599宗，按月減少13.6%，但若單計涉及住宅部份則有282宗，按月增加46%；涉稅項金額方面，上月整體DSD稅款有10.037億元，按月減少25.3%，其中涉及住宅部份有7.034億元，按月少27%。
此外，上月涉及額外印花稅SSD成交有24宗，比9月的34宗少10宗或29.4%，相關稅款有820萬元，按月少54.7%，金額跌至2014年7月、即逾6年半以來最少。
若總計三大辣稅，上月共涉1711宗，按月少11.2%，金額則約14.24億元，按月跌29.4%。
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