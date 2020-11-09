近年變身成發展商的佳明集團（1271）先後購入多個地盤，最新就以1.4億元，向理想集團購入粉嶺聯發街1號前粉嶺戲院商業重建地盤。第一太平戴維斯指，上述物業佔地約6,780方呎，補地價後可重建住宅或商業項目，以地積比9.5倍計，可建66410方呎商住物業，未計補地價，每方呎樓面地價2108元。若發展成住宅物業，可建33900方呎樓面，未計補地價，每方呎樓面地價4130元。事實上，佳明集團近月先後購入粉嶺安居街3號地皮及粉嶺安福街7號地皮，涉資3.56億港元，發展高端數據中心，若連同今次所購之地盤，共斥約4.96億元連購粉嶺三個項目。

理想集團放售一籃子物業

另外，除今次出售的聯發街1號項目外，理想集團亦同時放售一籃子物業，包括九龍塘喇沙利道48A及50號住宅地盤、紅磡寶其利街179至181號全幢酒店及荃灣白田壩街46至48號工業重建地盤，其中喇沙利道48A號地盤面積約3,996方呎，50號地盤面積約5,507方呎，合共可建約17,000呎方呎大宅，連一層地下車房。紅磡寶其利街179至181號為一座16層高全新酒店，共提供54四間客房。而荃灣白田壩街46至48號，地盤面積7,767方呎，已獲城規會批准放寬增加20%地積比率，可重建25層新型工業大廈，涉約88,546方呎樓面。

其他報道

深水灣徑8號三房戶逾1.8億售 實呎6.3萬

晉海1房額印鬆綁656萬沽 3年升值27%

前漫畫家祁文傑3280萬承接The Sharp蝕讓貨

荃中2房額印貨425萬沽 1年實蝕20%

本月新盤撻訂逾30宗 星濤涉兩宗沒收40萬訂金

名日.九肚山沽出4洋房 3買家用「呼吸Plan」

租金引入「可加可減」機制 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成