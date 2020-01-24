大型免稅店DFS向華懋租用的約5.7萬方呎尖東華懋廣場巨舖，一直是內地客掃貨集中地，但疫情後人流大減，現時門外顯得冷清。（劉焌陶攝）

新冠病毒疫情持續，舖市大受影響，特別是主打內地客生意的地區，其中尖東最大及最貴租、由大型免稅店DFS（Duty Free Shoppers）向華懋租用的約5.7萬方呎華懋廣場巨舖早前續租，雙方罕有加入「可加可減」機制，在中港兩地取消旅遊限制前，租客最多可獲減租七成，惟實際租金調整幅度，則據該月人流與2018年舖市高峰期比較下作計算。有業界指，以人流作租金調整基準，是非常罕見的做法，又指在疫情下，相信未來將有更多「千奇百怪」的租務合約出現。

明報記者 林尚民 歐陽慧恩 甘潔瑩

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興就有關租約回應本報指，集團與尖東DFS屬商業合同，不便就此回應。上述巨舖位於尖東麼地道華懋廣場，DFS早於2007年租用部分樓面，及後陸續增加租用面積，至2013年華懋戲院結業後，2014年DFS更一直擴充。土地註冊處顯示，該舖對上一份租約於2017年簽訂，當時月租高達690.7萬元。

樓面5.7萬方呎 高峰月租逾690萬

資料亦顯示，雙方今年8月續租，雖然整體舖位市場租金有所調整，但DFS與華懋簽訂的新租約，卻未有直接劈租，而是加入「可加可減」的機制，並按月計算，租客需在每月提交人流報告，若在內地暫停旅遊企業經營活動期間，該月人流比2018年同期減少九成以上，可減租七成，即月租約207.2萬元，以面積約5.7萬方呎計，呎租僅約36元水平；而在人流對比2018年減少20%至89.99%之間，租金亦會有不同減幅（見圖）。

不過，有關調整並不一定只是減租，若該月人流比2018年同期減少19.99%或以下，或增加最多9.99%，月租將維持690.7萬元水平，人流增加10%至19.99%，月租更會增加一成至759.8萬元；人流上升20%或以上，月租則增加20%至828.8萬元，屆時呎租將上調至145元水平。另據文件顯示，該舖2018年每月人流，最少為2月59,836人，而最多則是12月178,165人。

業界稱可加可減增租約彈性

事實上，該舖前身為華懋廣場內的華懋戲院，為香港罕有24小時營業戲院，當年通宵達旦仍有不少人流，即使華懋戲院結業，DFS仍吸引大批內地團客光顧，疫情前門外不時堆滿旅遊車及遊人，但在疫情下DFS門裡門外都已變得人流疏落。

專家：「千奇百怪」租約續現

利嘉閣商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，在疫情下，舖位市場出現很多「千奇百怪」租務合約，而今次華懋與DFS簽定以人流作租金調整幅度的基準，更是非常罕見。他認為，疫情下遊客大減，若在傳統零售消費區，特別是如今次DFS續租的同類巨舖，由於租客退租後，基本上短期內都難以租出，故這類物業可說由租客主導。鄭又認為，如新租約的租金減幅「寫得太死」，將來「唔知邊個數」，但如果以人流作調整租金的參考數，對雙方都有好處。

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