近日一手成交況暢，具體反映10月12日至18日、即中秋節長假後市況的中原城市領先指數CCL，最新報177.66點，按周上升0.46%，CCL明顯受到豪宅樓價波動拖累，近4周持續一升一跌，於176點至177點之間反覆。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，中秋長假後，大型屋苑及中小型單位樓價明顯向上，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass、以及 CCL(中小型單位)齊升3周，相隔22周即逾5個月來再現，期間分別累升1.33%及1.24%；當中CCL Mass最新報181.66點，結束連續9周即逾兩月於180點窄幅爭持，創10周新高。

另CCL(中小型單位)最新報178.84點，同樣結束9周於177點水平爭持的局面，兼創10周新高，意味樓價成功擺脫低位，兼且重拾升軌。展望樓價穩步緩升，偶有反覆。

豪宅樓價波幅擴大，指數於170點到175點之間反覆，近4周持續一升一跌。

分區方面，九龍、新界東及新界西樓價指數齊升3周，相隔83周即約20個月再現，上次出現是2019年3月；其中新界東CCL Mass最新報193.07點，創15周即逾3個月新高，按周升0.56%，連升4周共2.48%，顯示大圍新盤推售，刺激新界東樓價向升；新界西CCL Mass報166.50點，按周升1.41%，連升3周共1.92%；九龍CCL Mass報175.72點，創7周新高，按周升0.22%，連升3周共1.83%。

不過，港島CCL Mass報186.03點，按周回軟0.07%，連續4周走勢一升一跌。