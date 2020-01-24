CENTRAL PEAK 1188日長交期兼可提早入住 新地雷霆:利便買家財務
文章日期：2020年11月5日 19:54
新地（0016）旗下港島東半山司徒拔道超級豪宅CENTRAL PEAK第1期，早前已上載銷售安排，首推4個實用面積介乎1665至2125方呎的標準分層單位，於12月1日起招標，並於明年3月31日截標；是次招標最大亮點，是發展商提供最長1188日特長成交期(約3年零3個月)，兼買家可申請提早入住物業，是市區大額豪宅甚為少見的促銷手法。
上述CENTRAL PEAK提供的1188日特長成交期，可細分為3款付款法。如買家選用方案1，買家須於發展商接納標書119日內先付5%；990日內分10期再攤還10%(即每次1%)；餘款85%於1188日內正式上會。
至於方案2，買家須於發展商接納標書239日內先付10%；990日分5期再付5%(即每次1%)；餘款85%於1188日內正式上會。
方案3方面，買家須於發展商接納標書240日內先付12.5%；270日內再付1%、990日內分4期再付4%(即每次4%)；餘款82.5%於1188日內上會。
新地副董事總經理雷霆回應查詢表示，集團是次提供1188日特長成交期及提前入伙方案，目的是方便買家換樓，並能更靈活處理財務安排。至於提供備用第一、二按揭，則只屬現時樓盤一般的安排。
可留意的是，採用上述1188日付款法的買家，亦可申請提前入住，但必須遵守一系列規則；申請人士只適用於個人名義買家，亦不可再享有其他成交優惠，及使用發展商的備用一按貸款等。
提前入住時間方面，提前入住許可期不可早於接納標書後的90日，但亦不可後於接納標書後的360日。入住期間，買家在未獲發展商書面同意情況下，不得使用單位和屋苑任何部分，進行具商業目的拍攝、錄音和錄影；提早入住期內不可出租、分租單位，亦不可改變物業內部布局和間隔。
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