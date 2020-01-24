上述CENTRAL PEAK提供的1188日特長成交期，可細分為3款付款法。如買家選用方案1，買家須於發展商接納標書119日內先付5%；990日內分10期再攤還10%(即每次1%)；餘款85%於1188日內正式上會。

至於方案2，買家須於發展商接納標書239日內先付10%；990日分5期再付5%(即每次1%)；餘款85%於1188日內正式上會。

方案3方面，買家須於發展商接納標書240日內先付12.5%；270日內再付1%、990日內分4期再付4%(即每次4%)；餘款82.5%於1188日內上會。

新地副董事總經理雷霆回應查詢表示，集團是次提供1188日特長成交期及提前入伙方案，目的是方便買家換樓，並能更靈活處理財務安排。至於提供備用第一、二按揭，則只屬現時樓盤一般的安排。

可留意的是，採用上述1188日付款法的買家，亦可申請提前入住，但必須遵守一系列規則；申請人士只適用於個人名義買家，亦不可再享有其他成交優惠，及使用發展商的備用一按貸款等。

提前入住時間方面，提前入住許可期不可早於接納標書後的90日，但亦不可後於接納標書後的360日。入住期間，買家在未獲發展商書面同意情況下，不得使用單位和屋苑任何部分，進行具商業目的拍攝、錄音和錄影；提早入住期內不可出租、分租單位，亦不可改變物業內部布局和間隔。