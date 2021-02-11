上月3新盤申預售共涉954伙 帝御．嵐天佔557伙
文章日期：2020年11月4日 19:11
由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門帝御系列，首期金灣及2期星濤熱賣，發展商乘勢就3期申請預售，據地政總署資料顯示，發展商就3期項目在上月申請預售，並命名為帝御．嵐天，提供557伙，預計於2022年4月落成。
另信置（0083）、莊士機構（0367）在2017年12月投得的旺角山東街32B號市區重建項目，亦於上月申請，涉及322伙，預計落成日期2023年5月。此外，新地（0016）及會德豐等早約10年前收購的何文田太子大廈地盤，亦於上月申請預售，涉及75伙，預計2023年4月落成。項目去年已跟政府完成換地協議，補地價金額近5.17億元。上述3個新盤合共954伙，較上月新增申請伙數262伙，按月升2.6倍。
信置莊士山東街項目涉322伙
另外，會德豐於2018年以63.592億元向海航旗下香港國際建投（0687）購入的啟德第1L區1號地盤、即沐泰街12號項目，其1、2期早前已入紙申預售，文件顯示，項目命名為MONACO Development第1、2期，兩期分別提供399伙及247伙，同樣預計2022年12月落成。
據地政總署最新資料顯示，截至10月底，待批預售樓花的一手單位共涉12,442伙，與上月12,469伙相若。
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