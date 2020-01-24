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柏傲莊II周六首輪盡推337伙

文章日期：2020年11月2日 21:01

新盤戰持續升溫，新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站上蓋柏傲莊II，上周公布以折實平均實呎19,838元，推出首張價單共涉337伙後(較柏傲莊I上月初首批折實均呎18,921元高5%)，發展商剛上載銷安排，敲定周六(11月7日)進行首輪銷售，盡推全數已開價的337伙，周四(11月5日)截止認購登記。
 
可留意的是，備受市場注目的柏傲莊II開放式戶，折實近573萬元起，屬大圍近年最貴入場費新盤開放式戶。

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