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柏傲莊II周六首輪盡推337伙
文章日期：2020年11月2日 21:01
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新盤戰持續升溫，新世界
（0017）
及港鐵
（0066）
合作的大圍站上蓋柏傲莊II，上周公布以折實平均實呎19,838元，推出首張價單共涉337伙後(較柏傲莊I上月初首批折實均呎18,921元高5%)，發展商剛上載銷安排，敲定周六(11月7日)進行首輪銷售，盡推全數已開價的337伙，周四(11月5日)截止認購登記。
可留意的是，備受市場注目的柏傲莊II開放式戶，折實近573萬元起，屬大圍近年最貴入場費新盤開放式戶。
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