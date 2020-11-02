近日金融巿場焦點之一是螞蟻科技集團（6688）招股，單是香港便有155萬人參與，凍資達1.3萬億元，筆者在想，若有1.3萬億元流入香港樓巿，已足已掃光香港幾年的所有新盤，足證香港的集資功能是如何厲害。

事實上，香港股民要申請100萬抽新股的孖展，不用任何收入證明，只需按一按手機Apps便成，當然，如螞蟻這樣的熱烈反應，能抽到幾手殊不容易，如若是「頂頭槌」，更隨時因抽得少令所賺未必夠冚孖展的息口。

近月香港抽新股熱烈，個別樓盤的認購同樣人山人海，如大圍某新盤抽中籤的準買家便說自己幸運過中六百彩，而該盤不少買家更是連購三伙，據稱是給同一家人自住。由於買多個單位可優先揀樓，如此，便令不是購買多伙的就算中籤能買到單位的機會進一步降低。

香港樓宇供應有限，近日看到新聞指有組織指劏房戶的加租情况嚴重，要求政府進行租管。如大家學過經濟學ABC，都知從來租管都未能解決房屋問題，而應從增加供應着手，但不少政治人物，一方便說要可憐劏房戶，卻又千方百計的力阻政府搵地，可說神又係佢，鬼又係佢。

陸振球

明報投資及地產版主編

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