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名日．九肚山首輪近四成買家用「呼吸Plan」

文章日期：2020年11月2日 15:30

長實（1113）最新推出的沙田九肚麗坪路新盤名日．九肚山，其中一項促銷噱頭是提供八成一按、申請人不需入息證明和進行壓力測試的「呼吸Plan」，為新盤市場3年來首見而受關注。名日．九肚山已於上周六進行首輪銷售，當日售出86伙；據成交紀錄冊顯示，有34名買家選用了「呼吸Plan」入市，比例接近四成。
 
長實是次提供的「呼吸Plan」，向買家提供八成一按，買家3年內供息不供本，按息2厘；申請買家不需做壓力測試和出示入息證明，而採用此計劃買家，最高折扣21%。

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