多個新盤蜂湧而出，搶盡市場焦點，令二手成交量大跌，中原地產統計，十大屋苑本周末錄得8宗成交，較上周末22宗下跌14宗或64%，為今年8月首個周末後13周、即約3個月以來新低，當中6大屋苑包括鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園均錄零成交。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤戰熾熱，港、九、新界均有新盤推售，上車盤以至豪宅選擇應有盡有，吸引各路客源，令二手交投受壓，加上二手市場筍盤賣少見少，以致二手交投步伐有所減慢。

另據美聯物業統計，10大藍籌屋苑合共錄得約15宗買賣成交，較上周末急升至23宗後回落約35%，當中太古城、康怡花園、藍田麗港城及荃灣中心均錄零成交。

美聯住宅部行政總裁布少明指，隨著新盤激發購買力釋放，市場資金持續湧入樓市，昨日和今日更有兩個新界區新盤首次推售，反應均不俗，在一手搶佔部分二手客源的情況下，二手屋苑交投量自對上一個周末急升後回落，預期第四季有不少新盤部署推售下，將帶動買家入市意欲，而部分新盤向隅客亦會重投二手，年底前二手樓價可望有約3%至5%增幅。