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麗港城海景三房850萬易手 低市價「一球」

文章日期：2020年11月1日 17:02

雖然一、二手樓市回穩，但仍有二手業主睇淡後市低市價沽貨。中原分區營業經理洪金興表示，藍田麗港城本周末暫錄得兩宗成交，其中19座低層D室，實用661方呎，3房間隔，享海景，原叫價938萬元放售，放盤約4個月，業主看淡後市，最終減至850萬元沽出，即減價88萬元或9%、並較同類單位市價約950萬元低約100萬元或10%，實呎12859元。原業主於2013年6月以630萬元購入單位，持貨7年帳面獲利220萬元，單位升值35%。
 

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