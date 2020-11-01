他表示，在A組大手客揀樓時段，有買家以1213.6萬元購入兩伙2房單位；最高成交價為1座16樓01室(實用996方呎4房戶)，售價1487.82萬元、實呎14938元。

另成交呎價最貴為1座18樓12室(實用208方呎開放式戶)的16778元，成交價348.98萬元。

至於今日以超過600萬元，購入兩個開放式單位的梁氏姊妹，入市是作長線收租，預計入伙後每伙月租約8000至11000元，料租金回報率約3厘至4厘。她們認為，疫情並無影響樓市，而本身居於屯門區，認為環境和交通配套不俗。

另外，王小姐及陳小姐今日亦以600多萬元，購入項目兩個開放式單位收租。陳小姐指，她們亦有入票抽其他樓盤，包括大圍柏傲莊I，但一直抽不到，而今次抽得前籌即入市投資。