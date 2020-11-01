不過，由於今年本港經濟和社會，持續受新冠疫情持續，令發展商早前的推盤步伐受到阻礙，綜合市場資訊及一手銷售網資料，今年1至10月，整體新盤市場累積錄得約11560宗成交(最多為5月、錄約2140宗；最少為2月、僅錄約350宗)；相對2019年1至10月整體新盤市場累積錄得約16870宗成交，按年減少5310宗或31%。