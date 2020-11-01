話你知: 今年首十個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
文章日期：2020年11月1日 12:38
10月份完結，綜合市場資訊及一手銷售網資料顯示，10月整體一手新盤錄得約1500宗成交，其中新世界（0017）和港鐵（0066）合作、被代理業界形容為是「世界盤」的大圍站柏傲莊I，早前兩輪推出的769伙均告售清(惟其中兩伙的買家其後撻訂)、估計吸金總額高達84億元，成為10月新盤「賣樓王」，同時亦佔10月新盤整體成交量逾五成。
事實上，隨着柏傲莊I、長實（1113）沙田九肚麗坪路名日‧九肚山等主要新盤開售，加上其他一手餘貨，令10月整體一手銷情重上1500宗水平，相較9月全月錄約960宗，按月回升540宗或56%，為今年6月全月錄約1500宗後，4個月以來的新高紀錄，顯示新一波新冠疫情於7月開始再次肆虐本港，而疫情於9月開始紓緩後，第四季開始，一手樓市交投氣氛恢復活躍。
不過，由於今年本港經濟和社會，持續受新冠疫情持續，令發展商早前的推盤步伐受到阻礙，綜合市場資訊及一手銷售網資料，今年1至10月，整體新盤市場累積錄得約11560宗成交(最多為5月、錄約2140宗；最少為2月、僅錄約350宗)；相對2019年1至10月整體新盤市場累積錄得約16870宗成交，按年減少5310宗或31%。
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