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美聯: 帝御‧星濤逾八成屬「80及90後」客人
文章日期：2020年11月1日 12:35
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香港小輪
（0050）
及帝國集團旗下屯門青山公路帝御·星濤今進行首輪銷售，推岀248個單位發售，市場消息指，項目至中午12時售出約50個單位。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於項目入場門檻較低，吸引年青買家入市，用家當中超過80%為八、九十後客人，預計項目落成後，呎租可達約35元水平，回報率逾3厘。布表示，預期本月續有數個大型新盤發售，一手成交表現向好，全月成交量料錄約2,300宗水平。二手市場方面，受大市氣氛暢旺帶動，第四季樓價有望升3%至5%。
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