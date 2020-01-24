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中原: 11月新盤可售2500伙 年底樓價睇升3%

文章日期：2020年11月1日 12:11

香港小輪（0050）及帝國集團合作，恒基物業營業(一)部負責銷售的青山公路青山灣帝御‧星濤，今日首輪開輪開售248伙，拉開11月新盤戰序幕。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月香港疫情穩定，一手熱賣，全月錄得1500宗一手成交，創自6月以來的4個月新高，而帝御‧星濤屬11月首個開售全新盤，11月將接續有多個新盤開售，料本月可錄2500宗一手成交。
 
陳預料，只要香港疫情繼續受控，11月樓市暢旺程度，有機會一如今年5、6月般出現小陽春，料至年底樓價可錄3%升幅。
 

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