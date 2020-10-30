隨着將軍澳日出康城第13期項目批出發展權予以信置（0083）財團，整個日出康城的招標工作已告一段落。

位於將軍澳86區 前稱夢幻之城

日出康城位於將軍澳第86區，屬將軍澳新市鎮發展的一部分，區內早於約20年前已開始規劃，位於港鐵康城站及將軍澳車上蓋，為本港最大的私人屋苑項目，將建50幢私人住宅大樓，提供約2.55萬伙，預計居住人口約7萬至8萬人。項目規劃初期名為「夢幻之城」（Dream City），及後在2007年易名為「日出康城」（The LOHAS Park），LOHAS 意思是「Lifestyle Of Health And Sustainability」之首個英文字母、而中文名「日出」代表東方、陽光及朝氣，「康城」則代表「健康之城」以及可持續發展。

13期建50幢住宅共涉2.55萬伙

項目首期住宅發展在2005年進行招標，由長實（1113）奪得項目，現為首都。因屬港鐵項目，日出康城各期招標的反應亦不俗，當中13期發展項目在上月截收意向書時，更收到35份發展意向書，創出區內新高。長實屬區內大地主，先後投得共4期發展項目，包括第1、2、3及8期，共涉9,438伙，而會德豐亦投得共4期發展項目，包括5、7、9及12期，涉約6,409伙。

「The LOHAS康城」商場涉近50萬呎

除住宅外，整個發展還設有48萬方呎商場，命名為「The LOHAS康城」，商場在今年8月已首階段開業，而周日（11月1日）則作第二階段開業，兩期開業後，共有逾70個租戶投入服務，而涉及樓面逾31萬方呎。日出康城發展初期，區內居民外出大多依靠巴士及小巴，隨著港鐵康城站在2009年7月通車後，居民往返各區亦較前方便。另將軍澳跨灣大橋工程預計2022年落成，落成後日出康城及調景嶺將可連接6號幹線直達九龍；另將藍隧道亦可望於明年通車，通車後將進一步舒緩區內交通問題。

記者：甘潔瑩

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