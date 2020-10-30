運輸及房屋局公布，至今年9月底，未來3至4年的一手私宅潛在供應量約為9.2萬個單位，與今年6月底數字9.2萬伙一樣，有關數字與2016年首季相同、逾4年來新低。

可留意的是，今年第三季私樓施工量為3500伙(7至9月)，較今年第二季7200伙(4至6月)，按季減少3700伙或51%:；而今年首3季私樓施工數目11600伙，相對去年首三季錄14500伙，按年減少2900或20%。

至於私宅落成量，今年第三季只有2300伙落成，較今年第二季7600伙，按季減少5300伙或70%，而今年首3季落成量13700伙，相對去年首三季錄10200伙，按年則增加3500伙或34%。

換言之，今年第三季私樓施工量、落成量按季分別大挫五成和七成，估計是與新一波新冠疫情，於7月初起再度肆虐，對私樓施工和落成，構成相當影響。

運輸及房屋局發言人稱，未來一手住宅供應的9.2萬伙中，包括1.1萬伙已落成而未售出的單位(按季一樣)、6.2萬伙興建中但未出售的單位(按季增1000伙或1.6%)、以及1.9萬伙已批出土地（熟地）上可隨時動工興建的單位(按季減1000伙或5%)。