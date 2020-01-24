新冠疫情持續紓緩，中原最新公布、主要反映10月5日至11日、即是中秋節長假後首周具體市況的中原城市領先指數CCL，最大亮點是四區樓價指數出現齊升，是近23周、即逾五個半月首見。至於CCL，則受豪宅樓價波動拖累，最新報176.84點，按周微跌0.01%。

可留意的是，CCL四區樓價指數，本周現四區齊升。受大圍新盤推售，刺激新界東樓價上升影響，新界東CCL Mass最新報192.00點，創13周即逾3個月新高，按周升1.04%；九龍CCL Mass報175.33點，按周升0.14%，連升2周共1.60%；新界西CCL Mass報164.19點，按周升0.38%，連升2周共0.50%；港島CCL Mass報18 .17點，按周升0.10%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL四區樓價指數，上周三區升一區跌，本周更出現四區齊升，是近23周首見，樓價有見底回升的跡象。

另一方面，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報180.80點，創9周即逾2月新高，按周升0.33%；CCL(中小型單位)報178.04點，按周升0.26%。不過，CCL(大型單位)報170.50點，按周跌1.48%。

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