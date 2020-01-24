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名日．九肚山明首輪賣98伙 收800票超額7倍

文章日期：2020年10月30日 15:25

新盤市場明日和星期日，再有多個新樓盤開展銷售(10月31日及11月1日)，其中長實（1113）旗下樓花期長約29個月的沙田九肚麗坪路名日．九肚山，明日首輪開賣98伙，今日下午3時截止認購登記，市場消息指，項目8日累積收約800張入票，超額7倍。
 
名日．九肚山明日將分為A組、B組時段揀樓，A組大手客每組可購2至4伙；B組為散戶，可購最多2伙。

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