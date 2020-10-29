發展逾10年的將軍澳日出康城，最後一期第13期住宅發展項目剛截標，港鐵（0066）物業發展總監鄧智輝表示，項目共收到9份標書，與今年初12期發展項目收到標書數目相同，對收到標數目感到滿意，將盡快進行評審及公布結果。

資料顯示，日出康城各期住宅項目中，以1期首都及由信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）去年投得的11期收到最多標書，共11份，而12期（由會德豐投得）及13期並列第二多標書，共收9份標書。

據悉，13期入標的大部分為本地龍頭發展商，包括獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐、南豐，另嘉華伙信置、嘉里（0683）伙招商局置地入標；另新世界（0017）伙遠展（0035）入標。

日出康城13期住宅總樓面154.67萬方呎，預計可興建1667至2550伙住宅，項目早前共收到35份意向書，為康城發展項目接獲意向書最多的一期。綜合市場估計，連同補地價，項目估值約85.1億至154.67億元，每方呎樓面地價約5500至1萬元。

鄧智輝又指，日出康城是一個鐵路加物業的成功例子，由過去一塊荒蕪的土地，發展成一個社區配套齊全的住宅項目，為此感到很高興。另港鐵亦積極籌備黃竹坑站上蓋第5期招標工作，期望於今年底推出招標。

記者：甘潔瑩

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