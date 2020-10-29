項目有附設基本裝修單位招租，每方呎租叫價由24元起，部分單位更可享有海景。

單位內以玻璃分隔房間，不影響整體空間感，希望在通透環境下，可增加員工的靈感。

傳統辦公室的設計及格局講求實際，但近年創新企業冒起，令辦公室設計亦有了新潮流。由Google掀起的「開放式辦公室」風格，講求美觀，有更多共用空間，設計更人性化，到底香港可否實現呢？

明報記者 歐陽慧恩

攝影 朱安妮

由億京發展的荃灣全新商廈Plaza 88，破格於現樓設有示範單位予準租戶參觀，單位沿用開放式辦公室設計，辦公桌之間的距離較寬闊，這類設計有一個特點，就是員工不一定有個人的專屬坐位，所以位置之間不會有分隔板，既可增加員工相互合作的機會，又不影響室內空間感。員工每天放工，都需要收拾桌面，個人物品及過時文件不易積累，辦公室整體亦會較整齊。

示位設小型高爾夫球練習位置

此外，由於沒有固定坐位，員工的階層會變得模糊化。傳統辦公室較着重高級員工的私隱度，上司房會自成一角，和下屬保持距離，部分公司還會按職級分配坐位，員工之間有明顯的階層分區，但開放式辦公室鼓勵員工合作，幾乎一切空間都是共用，不分職級，使用設施時要有公德心，彼此的合作會較緊密，即使上司房亦要求通透設計，讓下屬看到上司和大家一同努力。

另外，傳統辦公室傾向在會議室開會，私隱度較高，以侷促的空間凝聚員工專注度，但開放式辦公室鼓勵員工在不同的地方開會，如梳化、茶水間旁等，即使是會議室，並以較通透的物料作分隔，如玻璃等，希望在較開揚的環境下，能帶出更多新構思。

開放式辦公室其中一大特點，就是結合康樂元素，示範單位內設有一個小型的室內高爾夫球練習位置，象徵此類辦公室鼓勵員工以輕鬆心情面對工作，藉此增加靈感，與傳統辦公室講求實事求是的格局大相逕庭。不過值得留意的是，開放式辦公室因共用物件及空間的機會較多，會增加患上傳染病的風險，上班一族需要多留意。

隔火層改為空中花園增綠化空間

至於Plaza 88打着新型寫字樓的旗號作為招徠，本身的配套上亦較傾向靈活的新設計，如將19樓的隔火層改為空中花園層，為租戶的員工增加一個休憩地方，地下亦加添綠化空間，基座商場更將會建立海洋探索體驗館和Happy Academy樓層，希望成為區內的新地標。

連裝修辦公家具呎租29.5元

項目已屆現樓階段，多個辦公室樓層正積極招租，至於上述已有裝修和辦公室家具的單位，建築面積2650方呎，呎租叫價29.5元，至於其他僅設基本裝修單位，每方呎叫租由24元起，與現時同區樓齡約13年的如心廣場相若；至於鄰近區域的商廈，如葵涌九龍貿易中心現時每呎叫租約30元，Plaza 88的叫價可說屬市價水平。

[樓市VAR]