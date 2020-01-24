柏傲莊II折實均呎1.98萬首推337伙 開放戶573萬起
文章日期：2020年10月28日 19:50
新盤戰持續升溫，作為市場焦點盤、新世界（0017）及港鐵（0066）大圍站上蓋、單位總數1415伙的柏傲莊II，今晚公布首張價單涉及337伙、佔項目單位總數24%，一如柏傲莊I，發展商今次同樣提供最高20%直減折扣，整批單位折實平均實呎19838元。相對柏傲莊I本月9日首批折實均呎18921元高約5%。
至於首張價單提供的戶型，包括56伙開放式、20伙1房戶、162伙2房戶，以及99伙3房戶；而入場費最低單位，為 7A座8樓E室，屬實用264方呎開放式戶，價單定價716.1萬元，折實售價572.8萬元(折實呎價21697元)。
翻查資料，大圍同區近年不乏迷你單位新供應，其中宏安地產（1243）2017年10月推出的薈蕎，實用252方呎開放式戶折實入場費428.1萬元(折實呎價16988元)、遠展（0035）2018年7月推出的珀玥，實用201方呎1房戶折實入場費422萬元(折實呎價20995元)。
換言之，柏傲莊II開放式單位，以呎價而言，較珀玥高約3%。
新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊II開價後，今晚隨即開放設於荃灣愉景新城商場的示範單位予公眾參觀，明日起正式收票，估計入票情況會理想，考慮短期加推單位。
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