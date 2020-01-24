至於首張價單提供的戶型，包括56伙開放式、20伙1房戶、162伙2房戶，以及99伙3房戶；而入場費最低單位，為 7A座8樓E室，屬實用264方呎開放式戶，價單定價716.1萬元，折實售價572.8萬元(折實呎價21697元)。

換言之，柏傲莊II開放式單位，以呎價而言，較珀玥高約3%。

新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊II開價後，今晚隨即開放設於荃灣愉景新城商場的示範單位予公眾參觀，明日起正式收票，估計入票情況會理想，考慮短期加推單位。