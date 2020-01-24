雷霆續指，過去十多個月，受社會事件及新冠疫情影響，超級豪宅交投淡靜，但相信年底會恢復，集團年底前仍會推出沙田瓏珀山，以及南昌站匯壐及元朗GRAND Yoho餘貨。

新地代理總經理陳漢麟補充，樓盤銷售安排及招標文件會於下周初公布，現樓設連裝修示範單位，下星期可預約參觀，睇樓客需繳交200萬元本票。

可留意的是，新地2017年11月推出北角海璇招標時，曾規定每名參觀海璇設於中環國金中心1期的展覽館、示範單位的申請人，除需填寫申請表外，更要準備兩張銀行本票、並規定每張本票350萬元，即涉700萬元入場費，而參觀申請人亦須連同本人名片副本一併遞交予發展商，規定之嚴謹為新盤市場罕見。

換言之，CENTRAL PEAK準買家是次準備之200萬元本票金額，較海璇調低500萬元或七成。

CENTRAL PEAK今期提供53伙分層戶，包括16伙三房雙套連衣帽間、工作間及洗手間單位，實用1649至1684方呎；四房雙套連衣帽間、工作間及洗手間單位則有24伙，實用2080至2133方呎。此外，項目設6伙首層連花園特色戶，實用1723至2117方呎；2伙高層連平台特色單位，實用2771至2784方呎；5伙頂層連天台及泳池或按摩池單位，實用2469至2962方呎。

陳漢麟補充，項目會所連園林面積約4.3萬方呎，內設24小時健身室、泳池、水療設施及宴會廳。

記者:林尚民