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帝御‧星濤周日首輪賣248伙 整批折實14928元
文章日期：2020年10月28日 14:36
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新盤戰持續升溫，香港小輪
（0050）
和帝國集團合作、恒地
（0012）
旗下恒基物業營業(一)部負銷售的青山公路青山灣帝御‧星濤，最新上載銷售安排，敲定本周日(11月1日)首輪開賣248伙，即3張價單全部單位均推出應市，整批折實平均14928元。
據銷售安排顯示，項目將於10月31日截止認購登記；而開售當天，A組大手客最少必須購買2伙、最多買4伙，而B組散客最多可購2伙。
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