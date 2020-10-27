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藝里坊‧2號加入新盤戰 周六推10伙

文章日期：2020年10月27日 19:47

青山公路青山灣帝御‧星濤開售在即，恒地（0012）旗下恒基物業營業(二)部銷售的西營盤藝里坊‧2號，亦加入新盤戰；恒基物業營業(二)部總經理韓家輝表示，藝里坊‧2號9月開售以來累沽148伙，套現逾11.2億元，今天上載價單5號合共28伙，包括5伙2房戶、12伙1房戶及11伙開放式單位，當中8伙屬首度推出的平台特色戶，提供4%直減折扣，單位折實售價566.97萬至1165.24萬、折實呎價26,091至35,278元，本周六（31/10）將推售10伙。
 

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