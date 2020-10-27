長實（ 1113）沙田麗坪路名日．九肚山，最新公布加推涉及27伙的3號價單，當中首推向東北享、開揚海景的第1座單位及連平台特色單位。長實地產投資董事黃思聰表示，項目公布最新銷售安排，將於本周六（31日）、即萬聖節當日首輪發售98個單位。

黃續指，新一批加推單位折實平均呎價17686元，價錢因應單位質素和景觀，有2%至3%加幅，該批單位包括10伙2房戶、9伙3房戶、8伙4房戶。按最高22%折扣的折實價計，售價785萬元至2371萬元，折實呎價16219元至19339元。他補充，項目現時相比起同區項目仍有逾一成折讓，預料首輪銷售後有較大加價空間。

5日累收逾600票 超額逾5倍

長實助理營業經理陳詠慈補充，項目將於本周六進行首輪銷售涉及98伙，屆時將分為A組大手客時段，可購2伙至4伙；B組為散戶買家時段，可購最多2伙。

資料題示，名日．九肚山由244個分層單位， 及22幢洋房組成，總共266伙；關鍵日期為2023年3月，即樓花期長約29個月。市場消息指，項目至今日下午，5日累收逾600票，按首輪開售98伙計，超額認購逾5倍。

記者：張允亭