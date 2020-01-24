嘉峯匯是次加推第5號價單共涉168伙，包括60個一房戶，54個兩房戶，54個三房戶，提供最高15％直減折扣。項目入場單位為1B座1樓E室，實用面積289方呎，折實售價為693.8萬元，折實呎價為24,007元，屬一房間隔。

嘉華國際營業及市場策劃總監溫偉明認為，近期整體樓市氣氛轉好，一手市場非常熱鬧，加上自港鐵啟德站通車後，整個啟德區再度獲市場注視，集團應市場要求，加推三房單位及推出項目低座單位。

嘉峯匯去年底推出至今累售468伙，佔可供發售單位約8成，套現約50億元，新推單位料有機會本周六進行新一輪銷售。

另九龍塘嘉林邊道的豪宅項目，面積逾4000平方呎的5伙洋房單位，已於7月取入伙紙，有機會11月推售。

合作發展樓盤方面，西南九龍長沙灣興華街西發展項目GRAND VICTORIA擬年底前推。

記者:梁穎思