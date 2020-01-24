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柏傲莊I次輪銷售378伙清袋 累積套現84億

文章日期：2020年10月26日 19:36

新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊I，重陽節長假期展開次輪銷售，涉及378伙售罊；項目10月17日開售至今，兩周沽出767伙，即所有可售單位已沽清，套現逾84億元。
 

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