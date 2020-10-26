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新世界: 柏傲莊II日內上樓書和開價

文章日期：2020年10月26日 13:50
新世界: 柏傲莊II日內上樓書和開價
新世界: 柏傲莊II日內上樓書和開價
新世界黃浩賢。

新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊I，次輪銷情依然理想；新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，單位伙數1415伙、已獲批預售樓花同意書的柏傲莊II，有機會最快明日上載樓書，日內公布開價，首批將提供各類型單位。
 
至於今日次輪銷售B組散戶揀樓時段推出的197伙，截至下午1時，即開售約兩小時，已經售出61伙，佔逾三成，當中六成為新界區客人、三成為九龍區客人。

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